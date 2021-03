Eine filmreife Model-Karriere: Nadja Auermann wird 50

In den Jahren 1997 und 1999 bekam sie jeweils als Mannequin mit den längsten Beinen einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde und Modeschöpfer Karl Lagerfeld verglich sie mit der unsterblichen Leinwandikone Marlene Dietrich. Die Rede ist vom deutschen Supermodel Nadja Auermann, das heute Freitag den 50. Geburtstag feiert.

Bei einer Körpergröße von 1,80 Meter nehmen ihre Beine übrigens 1,12 Meter für sich in Anspruch. Nachdem sie als Kind wegen einer schweren Erkrankung mehrere Operationen an der Niere über sich ergehen lassen musste, wurde sie – wie für diese Zeit üblich – in einem Café in Charlottenburg von einem Modelscout entdeckt. Was folgte, waren Magazincovers von Vogue bis Harper’s Bazaar und laufend Laufsteg-Engagements für so renommierte Designer wie Karl Lagerfeld und Vivienne Westwood.