Eine eigene Kochshow für Kicker-Legende David Beckham

Am Fußballplatz hat David Beckham (45) alle Stückerl gespielt, anscheinend kann er das in der Küche auch. Während der Corona-Krise frönt er seine Back-Leidenschaft und zeigt, dass er hinterm Herd so einiges drauf hat. Vor allem die italienische Küche soll es ihm sehr angetan haben.

Laut der britischen Zeitung "The Sun" hat ihm sein guter Freund, TV-Koch Gordon Ramsay (berühmt-berüchtigt für seine Wutausbrüche) geraten, doch eine eigene Kochshow auf Netflix zu machen.

„Einer der unbeabsichtigten Vorteile vom Lockdown war für David, die Gelegenheit, das zu tun, was er am meisten liebt – Backen. Er hat einige der alten Rezepte seiner Mutter nachgemacht und vor Kurzem eine Menge Töpfe und Pfannen zu seinem Geburtstag bekommen“, so ein Insider.

„ Gordon hat ihm einige großartige Ratschläge gegeben“, wird der Vertraute in der " Sun" zitiert. Vielleicht bringt das neue Projekt wieder den gewünschten Aufschwung, denn im vergangenen Jahr verzeichneten David und seine Frau Victoria Beckham erstmals berufliche Verluste. Victorias Modelabel lief nicht besonders gut.