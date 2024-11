Einbruchsversuch bei Schauspielerin Jenny Elvers

Nachbarn bemerkten Einbrecher

Gerade noch rechtzeitig seien die Täter auf frischer Tat ertappt worden, schilderte Elvers weiter. "Meine Nachbarn haben sie dabei gehört, als sie am Fenster waren und die Polizei alarmiert. Ich wurde telefonisch verständigt. Ich bin glücklich und froh, dass ich so tolle und aufmerksame Nachbarn habe." Der Vorfall habe sich Bild zufolge am vergangenen Wochenende zugetragen.

Elvers thematisierte den Einbruchsversuch auch in ihrem Podcast "Wanderzirkus" und verriet, dass es knapp gewesen sein dürfte: "Ein Fenster wurde ausgehebelt, so richtig. Ich denke mal so 60 Sekunden später wären die Einbrecher bei mir in der Wohnung gewesen. Das ist etwas, wo ich denke: Wie gehe ich damit um?" Sie hätte es "noch schlimmer" gefunden, wenn sie während des Einbruchsversuches zuhause gewesen sei, so Elvers.