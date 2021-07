"Ein dunkler Weg": Mena Suvari spricht über ihre Drogensucht

Karriere im Showbiz war "gesunde Sucht"

"Aber wegen ihm und auch wegen der Umgebung, in der ich war, hatte ich die Möglichkeit, alles andere auszuprobieren", erinnerte sie sich. "Weißt du, Acid und Ecstasy und solche Dinge. Und diese Zeit mit ihm war so verheerend dunkel, dass ich diese Dinge brauchte."

Bereits im Alter von zwölf Jahren arbeitete Suvari erstmals als Fotomodell, unter anderem für Oscar de la Renta. Zugleich hatte sie kleinere Auftritte in Werbespots. Ihre Schauspielkarriere begann sie Mitte der neunziger Jahre mit Auftritten in Fernsehserien. Suvari war unter anderem in "Das Leben und ich" und "Emergency Room" zu sehen, bevor sie ihre erste Filmrolle 1997 an der Seite von James Duval in dem Film "Nowhere" ergatterte.

Heute sagt sie, dass ihr Beruf ihr geholfen habe, von den Drogen loszukommen. "Wissen Sie, meine Arbeit, diese Gelegenheit, diese Kunst, die mein Leben rettete, das war die gesunde Sucht, durch die ich [Anm. die Drogensucht] ersetzen musste."

Turbulentes Liebesleben

Mena Suvari hat im März 2000 den 17 Jahre älteren deutschen Kameramann Robert Brinkmann geheiratet. Die Ehe wurde fünf Jahre später geschieden. 2010 traute sich die Schauspielerin zum zweiten Mal. In Rom heiratete sie damals den Konzertmanager Simone Sesitio, reichte aber nur zwei Jahre später die Scheidung ein. Seit 2018 ist sie in dritter ehe mit Michael Hope verheiratet. Diesen hatte sie 2016 am Set ihres Hallmark-Films 'I'll Be Home For Christmas' kennengelernt. Im April 2021 kam ihr gemeinsamer Sohn Christopher zur Welt. Damit wurde Suvari mit 42 Jahren erstmals Mama.