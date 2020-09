Ehemann gibt sich online als Hollywood-Star aus, seine Frau schickt "ihm" Nacktbilder

Wie The Sun am 8. September berichtet, belustigt gerade ein Anekdote das Internet, welche auf dem sozialen Netzwerk Reddit geteilt wurde. Ein Mann, der anonym bleiben möchte, teilt mit der Welt ein ungewöhnliches Ehe-Problem und geht damit viral. Er schildert, er habe mit seiner Ehefrau eine Unterhaltung darüber geführt, mit welcher berühmten Person sie schlafen würde, wenn sie sich jeden auf der Welt aussuchen könnte.

Während er seine eigene Präferenz mit Beyoncé angab, war die Antwort seiner Frau überraschend. Sie entschied sich für den amerikanischen Schauspieler und Comedian Jason Mantzoukas, bekannt aus Serien wie "Parks and Recreation" oder "Brooklyn Nine-Nine". Er hätte ja eher einen Hemsworth erwartet, meinte der anonyme Schreiberling auf Reddit. Seine Ehefrau hätte mit Mantzoukas wohl dieselbe Universität besucht, heißt es weiter.

Eifersüchtig, aber doch neugierig, erstellte er eine falsche E-Mail-Adresse, mit welcher er so tat, als wäre er Mantzoukas und sendete ihr daraufhin anzügliche Nachrichten: "Ich war unglaublich traurig, als es ziemlich schnell sehr anstößig wurde."

Er suchte nun einige Nacktbilder von stark behaarten Männern im Internet und sendete ihr diese. Was zurückkam, konnte er kaum fassen: Sie beglückte ihn nämlich ebenso mit Nacktaufnahmen.

Der Mann wollte dann aber auch nicht aufhören mit dem Austausch: "Ich weiß, das klingt verrückt, aber ich will da noch eine Weile mitspielen, weil so sexuell war ich mit meiner Frau schon lange nicht mehr. Es ist aber ein bisschen vernichtend, weil ich so tue, als wäre ich Jason Mantzoukas."

Der Post auf Reddit hat seinen Weg auch auf Twitter gefunden und amüsiert dort die User ebenfalls.