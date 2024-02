Ehemaliger "Suits"-Co-Star lästert über unangenehmen Moment bei Meghans und Harrys Hochzeit

Sein Gesichtsausdruck bei Herzogin Meghan s und Prinz Harry s Hochzeit im Jahr 2018 ging viral. Jetzt verrät Schauspieler Rick Hoffman , der mit Meghan in der Serie "Suits" zu sehen war und der bei dem royalen Jawort zu Gast war, was es mit seiner Miene auf sich hatte.

Ein Foto des 53-jährigen Serienstars vor der Hochzeit des Paares in der St.-Georgs-Kapelle, das ihn mit einem angewiderten Gesichtsausdruck zeigt, wurde in den sozialen Medien verbreitet.

"Wenn Sie meinen Namen bei Google eingeben, sehen Sie, wie ich dieses schreckliche Gesicht mache", erklärte er in einer Folge des Podcasts "Chicks in the Office" über den kurzen Moment, der sich in ein Meme verwandelte.

Hoffman erinnerte sich, dass er versucht hatte, einen kühlen Kopf zu bewahren, weil er sich über das bedeutsame königliche Ereignis freute, aber "überall Kameras" waren, die ihn filmten. "Und dann, mit der Zeit, fange ich an, etwas wirklich Schreckliches und Fauliges zu riechen", sagte er. Er reagiere "sehr empfindlich" auf Gerüche, also hielt er sich zunächst die Nase mit der Hand zu, die damals mit einer Feuchtigkeitscreme mit Kokosnuss- und Vanilleduft bestrichen war. "Ich versuchte, es zu verhindern", sagte er über den Gestank.