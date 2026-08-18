Nicht nur Hayden Panettiere: 6 tragische Schicksale von Ex-Kinderstars

„Mit tiefer Trauer geben wir den tragischen Tod unserer geliebten Hayden bekannt“, zitierten der US-Sender ABC und andere Medien aus einer Mitteilung von Panettieres Sprecher. „Sie war ein unglaubliches Licht und eine Naturgewalt, die allen, die sie kannten - und den Millionen, die sie auf der Leinwand sahen -, unermessliche Liebe und Freude schenkte.“

Mutter war Panettieres Managerin

Panettiere galt schon in jungen Jahren als hochtalentiertes Schauspieltalent, das mit ihrem natürlichem Charisma und ihrer Leinwandpräsenz ihre älteren Kollegen nicht selten mit Leichtigkeit gegen die Wand spielte. Egal ob in Komödien oder Dramen, in Horrorfilmen oder in Musicals: Panettiere verkörperte jede einzelne ihrer Rollen mit hoher Intensität und überzeugte mit purer Elektrizität und nuancierten Darstellungen.

Schon im Babyalter stand sie vor der Kamera. In ihren 2026 veröffentlichten Memoiren „This Is Me: A Reckoning“ erinnert sich Panettiere an diese Zeit zurück und erzählt unter anderem über das sehr schwierige Verhältnis zu ihrer Mutter Lesley Vogel, die für sie mehr ehrgeizige Managerin als liebevolle Mama war. Die geschäftlichen Interessen ihrer Mutter führten dazu, dass Panettiere sich häufig eher wie ein Produkt denn wie ein Kind fühlte. „Unsere Verbindung glich mehr einer Geschäftsbeziehung als einer natürlichen Eltern-Kind-Beziehung“, schreibt sie in ihrem Buch. Diese belastende Dynamik prägte ihre Kindheit und Jugend; in Interviews erklärte Panettiere, dass die Beziehung zu ihrer Mutter „rein geschäftlich, manipulativ und emotional stark belastend“ gewesen sei. Als junge Erwachsene brach sie den Kontakt zu ihr ab.

Aber auch von anderen Höhen und Tiefen ihres Lebens berichtet Panettiere in ihrer Autobiographie. So hatte sie jahrelang mit psychischen Problemen sowie Alkohol- und Drogenabhängigkeit zu kämpfen. Ihre Beziehung zu Brian Hickerson, mit dem sie eine On-Off-Beziehung führte, war von häuslicher Gewalt geprägt.