Ehefrau von Heinz Hoenig über OP-Kosten: "Dachte, mir hauts die Beine weg"

Der schwer erkrankte Schauspieler Heinz Hoenig wurde heuer heute nicht nur 73 Jahre alt - er feierte seinen Angaben zufolge auch seinen 2. Geburtstag. In einem Video auf der Plattform Instagram hielt seine Frau Annika Kärsten-Hoenig im September seinen Genesungsprozess fest.

Nach mehreren Monaten im Krankenhaus ist der Schauspieler seit kurzem wieder daheim bei seiner Familie in Blankenburg im Harz (Sachsen-Anhalt). Der Schauspieler hatte unter anderem wegen akuter Herzprobleme zeitweise im künstlichen Koma gelegen. Er muss weiterhin medizinisch betreut werden.

In ihrem Podcast "24 – (K)ein Sommer in Berlin", berichtet Annika Kärsten-Hoenig über die schweren Stunden, die hinter ihr liegen. Medienberichten zufolge hat bei Hoenig eine bakterielle Entzündung einen Stent im Herz beschädigt, die Aorta müsse ausgewechselt werden. Zudem habe es ein Loch in der Speiseröhre gegeben.

OP sollte fast 90.000 Euro kosten

Die Kosten für die aufwendige OP am Herzen habe sie schockiert, so Annika Kärsten-Hoenig. "Ich dachte, mir hauts die Beine weg. Da standen sage und schreibe 90.000 Euro, also genau genommen 89.800, aber ich meine, das macht es jetzt auch nicht weniger." Mit dieser Summe habe sie nicht gerechnet. Kärsten-Hoenig schildert weiter, dass ein Wettlauf mit der Zeit begann und sie "völlig überfordert" war. Das Geld habe sie nicht gehabt und eine Mitarbeiterin der Klinik habe ihr trocken entgegnet: "Frau Hoenig, entweder Sie packen uns das Geld bis übermorgen auf den Tisch oder wir nehmen Ihren Mann nicht auf." Sie habe sich hilflos gefühlt und sei verzweifelt gewesen.

Die Operation habe schließlich nicht stattfinden können, da Hoenig ins künstliche Koma versetzt werden musste. Sie sei zusammengebrochen, so seine Ehefrau weiter.