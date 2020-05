Ehe-Aus bei "Grey's Anatomy"-Star Caterina Scorsone

" Caterina und Rob haben sich getrennt. Sie bleiben Freunde und verpflichteten sich, ihre Kinder im Geiste der Liebe gemeinsam zu erziehen", heißt es in einem Statement eines Sprechers der beiden. Laut dem US-Magazin "Us Weekly" soll sich das Paar allerdings bereits am 1. März getrennt, die Scheidung jetzt aber am 8. Mai eingereicht haben.

Als Grund für die Scheidung wurden "unüberbrückbare Differenzen" angegeben.