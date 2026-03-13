"Habe zu viel getragen": Edith Stehfest schildert Zusammenbruch ihrer Ehe

Eines der extravagantesten Promi-Paare Deutschlands ist Geschichte: Der Ex-Dschungelcamper Eric Stehfest und seine Ehefrau Edith haben sich getrennt. Im Herbst letzten Jahres gaben sie das Beziehungs-Aus bekannt (dazu mehr). Stehfest hatte die Sängerin und Edith Rücker 2015 geheiratet. 2016 wurden sie Eltern eines Sohnes, die gemeinsame Tochter kam 2021 zur Welt. Im YouTube-Interview mit Ramon Wagner sprach Edith nun schonungslos ehrlich über ihre langjährige Beziehung, darüber, wie sich ihre und Erics Karrieren auf das Familienleben ausgewirkt haben und die schwierige Trennung. Edith Stehfest: "Vielleicht hätte ich gerne mehr Raum gehabt" Als Edith zum ersten Mal schwanger wurde, war sie gerade einmal neunzehn Jahre alt. Nach der Geburt ihres ersten Kindes habe sie sich anfangs einsam gefühlt. Sie war damals aus Leipzig zu Eric nach Berlin gezogen. Die Wohnung war zwar "megagroß" gewesen, aber sie kannte niemanden und sei obendrein noch sehr jung gewesen. Als Wagner wissen wollte, ob es Momente gab, in denen sie sich gewünscht hätte, vielleicht erst etwas später Mama zu werden, stellte Edith Stehfest aber sofort klar: "Nein, zu früh hatte ich nie das Gefühl. Das war immer mein Plan, dass ich Kinder so früh bekomme." Sie wollte immer schon mit 30 Jahren mit der Familienplanung fertig zu sein - um mit 40 Jahren mit ihren Kindern feiern gehen zu können.

Sie hatte vor ihrer Beziehung mit Eric eine wilde Zeit, und die Kinder hätten ihr geholfen, sich selbst besser kennenzulernen. Auch wenn sie nachträglich sagt, dass sie aufgrund ihrer frühen Mutterschaft oft ihre eigenen Bedürfnisse hintangestellt hätte. "Ich habe nicht die Kinder bereut, aber vielleicht hätte ich gerne den Raum, den Eric hatte, den hätte ich auch gerne gehabt. Den Raum, immer das machen zu können, was man möchte", erzählte Edith, die neben den beiden Kindern auch zwei Hunde hat. Als Frau habe sie gelernt, damit zu leben, dass ohnehin alles, was sie macht, bewertet wird - vor allem als berufstätige Mutter. So habe sie während ihrer Beziehung nie ein kritisches Kommentar oder eine Schlagzeile gelesen darüber, dass Eric als Vater eine Karriere in der Entertainmentbranche verfolgt. Bei ihrem Ex-Mann habe nie jemand gesagt: "Ach Herr Stehfest, Ihre Frau ist ja hochschwanger zu Hause, wie machen Sie das eigentlich oder ach, Ihre Frau hat ja gerade entbunden - wer ist denn jetzt da für das Kind?"

Enthüllungen über das Ehe-Aus Auch auf die Trennung kam Edith Stehfest in dem ausführlichen Interview zu sprechen. "Ihr seid jetzt ein Jahr getrennt", stellte Wagner fest und wollte wissen, ob sie nach der Zeit vielleicht eine andere Perspektive hat auf das Liebes-Aus. "Wir haben uns in dieser Zeit kaum noch richtig gesehen", erinnerte sich Edith daraufhin an das Ende ihrer Ehe. Sie sei ja bereits im November 2024 ausgezogen. "Wir haben auch schon lange nicht mehr in einem Bett geschlafen." Und der Alltag habe eher auf der Arbeitsebene stattgefunden.