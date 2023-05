Ed Sheerans Frau Cherry Seaborn spricht über ihre Krebserkrankung

Privat wie nie sieht man den britischen Pop-Superstar Ed Sheeran und seine Frau Cherry Seaborn in der neuen Doku "The Sum Of It All" (ab 3. Mai bei Disney+). Die beiden halten ihr Leben normalerweise vollständig der Öffentlichkeit fern. Dass hinter ihnen eine schwere Zeit liegt, hatte der Musiker zuletzt immer wieder angedeutet. In der Doku spricht Seaborn erstmals auch öffentlich über die Angst, die mit einer Diagnose im Jahr 2022 einher ging.