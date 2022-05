Dwayne Johnson (50) über die schwierige Beziehung zu seinem Vater und seine großen Lieben

Sie haben drei Töchter. Was für eine Art Vater sind Sie?

Ich liebe das Vatersein. Ich hatte eine schwierige Beziehung zu meinem eigenen Vater, der selbst eine schwere Kindheit hatte. Er hat mich halt so geliebt, wie er dazu fähig war. Ich konnte es nicht erwarten, selbst Vater zu werden. Ich bin von Östrogen umgeben, wurde von Frauen aufgezogen und habe auch jetzt wieder nur Frauen um mich. Abgesehen von mir kommt also das einzige Testosteron von unserem Hund. Ich habe eine 21-jährige Tochter, eine sechs- und eine dreieinhalbjährige. Sie sind meine größte Inspiration und Quelle der Liebe, und ich lerne dauernd von ihnen, was es heißt, ein guter Vater zu sein.

Braucht einer wie Sie überhaupt Bodyguards?

Ja, denn es gibt immer wieder Stalker, und meine Leute habe alle einen militärischen Background und können gewisse Situation sehr gut einschätzen. Aber sie müssen nicht unbedingt größer und schwerer sein als ich, das wäre auch gar nicht leicht!