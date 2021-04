Superstar Dwayne Johnson: "Hört auf, euch zu belügen!"

Als Wrestler hat er in den USA alles erreicht, was zu gewinnen ist. In Hollywood aber beschleicht Dwayne "The Rock" Johnson das Gefühl, er könne noch etwas nachlegen. In ein paar Wochen steht der Dreh des Anti-Superhelden-Actioners "Black Adam" an. Und dafür genehmigt sich der "Family Guy" schon einmal einen halben Meter Kokosnuss-Bananen-Palatschinken, wie er nun seinen 225 Millionen Instagram-Followern zeigte.

Na, Mahlzeit! Ist das nicht ein bisschen zu viel? I wo, "hört auf, euch zu belügen", dröhnt der Schauspieler an einer Stelle. "Genehmigt euch einmal etwas!" ("Don't cheat yourself, treat yourself") Sagt's, und bestreicht die nächste Palatschinke (im Original: Coconut-Banana-Pancake).