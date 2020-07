All Day Breakfast: Endlich wieder den ganzen Tag frühstücken

No Flight Tickets needed. Die vegane & vegetarische All Day Breakfast Karte im Karma Food ist eine kulinarische Reise: Brioche French Toast, Take me to Paradise Bowl, Holy Smoke Carrot Lox Sandwich oder einmal Delhi und zurück mit dem ersten Breakfast Thali der Stadt.

Sie wollen sich selbst von der "Feelgood" Karma Food Kitchen überzeugen? Gleich hier mitspielen und für ein bisschen Glück Daumen drücken: