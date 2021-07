Durchtrainiert: Die knallharte Fitness-Routine der Lady Gaga

Laut Women’s Health absolviert die Musikerin zudem fünf Mal pro Woche Krafttrainingseinheiten. Da die 35-Jährige den größten Teil ihres Cardiotrainings in das Training für ihre Shows einbaut, konzentriert sie sich laut ihrem Personal-Trainer Harley Pasternak bei ihren Workouts vor allem auf Krafttraining. Dieser erzählte Us Weekly, dass die Sängerin regelmäßig 35-minütige Einheiten absolviere, bei denen sie sich auf Bauchmuskelübungen konzentriere. Sogenannte Fahrrad-Crunches seien dabei eine ihrer liebsten Übungen. Dabei mache Gaga jeweils sechs Sätze mit 20 Wiederholungen. "Die Übung trainiert ihre Bauchmuskeln aus allen Richtungen", so Pasternak.

Zudem praktiziert Lady Gaga Pilates, was sowohl die Flexibilität als auch die Rumpfkraft erhöht. Unterstützt wird sie dabei von Promi-Pilates-Trainerin Lehrerin Lisa Marie Gordon.