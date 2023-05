Dürfte Charles wenig freuen: Nick Cave verrät, wie es bei Krönung wirklich war

Cave sagte aus Interesse zu

"Ich bin aus reiner Neugier zur Krönung gegangen und fand die ganze Sache äußerst interessant, weil ich mir vorgestellt habe, dass ich etwas fühle", so Cave. Was er dort sah, habe ihn amüsiert und etwa auch wütend gemacht.

Der 65-Jährige hatte laut Independent zuvor seine Teilnahme mit der Begründung verteidigt, dass er eine "unerklärliche emotionale Bindung" zu den Royals habe und nicht so "verdammt mürrisch" sein wolle, eine Einladung zu einem so "wichtigen historischen Ereignis" abzulehnen. Er bestritt demnach, ein "Monarchist oder Royalist" zu sein.

Charles ist bereits seit dem Tod seiner Mutter am 8. September 2022 König. Die Krönung am 6. Mai symbolisierte lediglich seine Amtsübernahme. Es war die erste Krönung eines britischen Monarchen seit 70 und die erste eines Königs seit 86 Jahren. Da es in den Königshäusern der anderen Länder ein solches Krönungsritual nicht gibt, war die Feier für die allermeisten Gäste ein bisher einmaliges und historisches Ereignis.