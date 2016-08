Vor acht Monaten ist ihr Sohn Saint zur Welt gekommen - seither trainiert Kim Kardashian wie verrückt, um ihre Babykilos loszuwerden - mit Erfolg. Bei den MTV Video Music Awards präsentierte sich Kim dünn wie nie. Okay, wie als Teenie vielleicht, als sie gerade dabei war neben ihrer Promi-Freundin Paris Hilton bekannt zu werden und sie sich mit Beauty-OPs noch nicht komplett ummodeln ließ.

Foto: APA/AFP/ANGELA WEISS Foto: APA/AFP/ANGELA WEISS

Immer mit ihrem Gewicht zu kämpfen

Seither ist sie vom Trash-Star zum weltbekannten Promi mutiert. In all den Jahren hatte sie immer wieder damit zu kämpfen, ihr Gewicht zu halten, wie sie mehrmals leidend verkündete. Bei ihren zwei Schwangerschaften hat der Reality-Star dann jeweils 30 Kilogramm zugelegt.

Harte Arbeit

Die Abspeckkur danach war harte Arbeit, wie Kim selbst erklärt. "Ich war motiviert, aber es war wirklich tough. Es ist nicht einfach, wieder dünn zu werden. Ich war so eifersüchtig auf die Frauen, die diese kleinen Baby-Bäuche hatten und gerade mal 12 Kilo zunahmen und ein paar Wochen nach der Geburt schon so aussehen wie vor der Schwangerschaft ... Bei mir lief das leider nicht so ab."

So sah Kim noch vor einem Jahr aus, als sie im vierten Monat schwanger war. Ebenfalls bei den VMA's.

Foto: REUTERS/DANNY MOLOSHOK

Atkins Diät

Jetzt aber hat sie ihr Wunschgewicht endlich erreicht. Die Ernährungsspezialistin Colette Heimowitz erklärt zur Kardashian Diät: "Kim hat nach ihrem ersten Kind begonnen, sich kohlenhydratarm zu ernähren. Das hat ihr schon damals geholfen, extrem viel abzunehmen."

Maximal 1.800 Kalorien

Kardashian nahm in den letzten Monaten nie mehr als 1.800 Kalorien am Tag zu sich, im Idealfall waren es 1.500 Kalorien. Sie trank jeden Tag mindestens zwei Liter Wasser, um sich gesättigt zu fühlen. Nudeln, Reis, Brot, aber auch Zucker und Obst waren tabu.

Ein Auszug aus ihrem Diätplan laut People:

Frühstück:

- Eierspeise mit Putenwürstchen, geräuchertem Gouda und etwas griechisches Joghurt

Snack:

- Schoko- oder Nussriegel

Mittag:

- gegrilltes Zitronenhuhn mit Spinatsalat und Feta-Dressing

Snack:

- Eine Karotte und etwas Humus

Abend:

- Zitronen-Thymian-Heilbutt mit gedämpften grünen Bohnen

Wenn sie ihr Wunschgewicht erreicht hat, dürfen wieder mehr Kohlenhydrahte auf den Speiseplan. "Sie macht alles richtig, isst gute Eiweißlieferanten und viel Gemüse. Die Atkins Diät hatte zwischenzeitlich einen schlechten Ruf, weil viele auf rotes Fleisch, Butter und wenig Gemüse setzten", erklärt Kardashians Personal Trainer Harley Pasternak.

Ihr Workout

Der hat auch ihr Workout verraten. Kim variiere viel, damit es ihr beim Sport nicht langweilig wird. Eine geborene Sportskanone ist das Reality-Sternchen nämlich nicht.

"Kurz nach der Geburt sollten Mütter lieber gehen statt laufen, wenn sie Gewicht verlieren wollen. Bis zu 10.000 Schritte am Tag sollten es sein. Nach einem Monat geht es dann wieder an ein richtiges Workout."

Foto: snapchat

30 Minuten Fitnessübungen

Fünf Mal die Woche macht Kim unter anderem Fitnessübungen, aber nie länger als eine halbe Stunde: "Es ist nicht nötig, viel länger als 30 Minuten täglich zu trainiren", so Pasternak.

Einer von Kims Sporttagen, den sie selbst veröffentlicht hat: Sechs Kilometer laufen (zählt übrigens nicht zu den 30 Minuten), dann gibt es Planks, Push-Ups, etwas Muskeltraining mit Hanteln und 1000 Seilsprünge - ja, tausend Seilsprünge.

Dass sich die Schwestern Kourtney und Kim nach ihren Geburten quasi einen Diätwettstreit liefern und ihre höchste Priorität ist, möglichst schlank zu sein, kritisieren viele ihrer Fans.