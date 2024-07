Dua Lipa macht neue Liebe offiziell: Alles über ihren Schauspieler-Freund

Dua Lipa veröffentlichte eine Reihe an Schnappschüssen. Darunter ein Foto, auf dem sie mit dem Schauspieler Arm in Arm zu sehen ist, während er ihren Kopf küsst. Auf einem anderen Bild liegen die beiden in der Wiese in der Sonne, scheinen sich zu unterhalten und lächeln einander an.

Nach einem Partywochenende in Glastonbury veröffentlichte die Sängerin ihre ersten Instagram-Schnappschüsse mit ihrem neuen Freund. Die 28-Jährige war am Freitagabend Headliner auf der Pyramid Stage des Festivals und blieb das ganze Wochenende vor Ort, um zusammen mit Callum zu feiern.

Wer ist Callum Turner?

Callum Robilliard Turner ist ein britischer Filmschauspieler. Seinen zweiten Vornamen Robilliard erhielt der 34-Jährige nach dem Dichter David Robilliard, der mit seiner Mutter befreundet war und 1988 an den Folgen von Aids starb. In einem Interview im Jahr 2014 erklärte Turner, dass seine Mutter ihn dazu inspirierte, Schauspieler zu werden.

Seine Karriere begann Turner im Jahr 2010 als Model. Seine erste Filmrolle erhielt er in "Zero" von David Barrouk im Jahr 2011. Zu sehen war er unter anderem im Film "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen", in dem er Theseus Scamander spielte. Zuletzt war er in der Miniserie "Masters of the Air" zu sehen.

Dua Lipa war zuvor etwa mit Anwar Hadid zusammen, dem jüngeren Bruder der Supermodels Gigi und Bella Hadid. Die beiden waren von 2019 bis 2021 liiert. Später war Dua Lipa in einer Beziehung mit Romain Gavras.