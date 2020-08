Bestätigt: Wer neben Michael Wendler sonst noch Juror bei DSDS wird

Laut RTL sagte der Wendler über seinen neuen Job: "Egal, du hattest mich nach dem ersten Hallo, Dieter! Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und ich bin sicher, dass wir alle sehr viel Spaß haben werden und tolle Talente finden."

Neben dem Wendler wird auch Pospstar Mike Singer 2021 in der Jury der 18. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" sitzen, wie inzwischen bekannt geworden ist. Mit gerade einmal 20 Jahren ist er der Jüngste im Bunde.

"Ich fühle mich sehr geehrt, in der DSDS-Jury sitzen zu dürfen", sagte Singer. "Trotz meines jungen Alters habe ich bereits sehr viele Erfahrungen in der Musikbranche, Social Media und in einer Castingshow sammeln können, die ich gerne weitergeben würde. Ich freue mich sehr auf die Kandidaten und meinen neuen Job."