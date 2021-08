DSDS-Gewinner Daniel Schuhmacher zeigt seinen Freund

2009 holte Daniel Schumacher in der Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar" den Sieg. Seitdem hat sich der Sänger nicht nur optisch verändert. Auch im Privatleben des 34-Jährigen hat sich einiges getan. 2014 hatte sich der DSDS-Star als homosexuell geoutet. Nach sieben Jahren als Single hat er mittlerweile einen Freund. Auf Instagram teilte der Musiker nun sein Liebes-Glück mit seinen Fans.

Daniel Schumacher zeigt seinen Freund

Schumacher verschickte Grüße aus seinem Kroatienurlaub, wo er in Dubrovnik auf den Spuren von "Game of Thrones" wandelt, nachdem hier Teile der HBO-Serie gedreht wurden. Auf einem Foto präsentierte er sich mit männlicher Begleitung. Neugierige Fans wollten natürlich gleich wissen, wer denn der Mann an Schumachers Seite ist. "Wer ist denn der gut aussehende Mann neben dir auf dem Foto?", wollte etwa einer seiner Follower wissen.