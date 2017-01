Bevor es ins Dschungelcamp geht, will sich Nicole Mieth offenbar durch Nacktbilder noch schnell etwas Bekanntheit verschaffen. Die "Verbotene Liebe"-Schauspielerin, die 2015 eingestellt wurde, ziert die aktuelle Ausgabe des "Playboy".

Die 26-Jährige hat angekündigt, im spartanischen Camp nicht jammern zu wollen: "Ich bin echt kein Etepetete-Girlie. Aber natürlich ist es etwas anderes, wenn man keine saubere Toilette hat. Ich hoffe, dass meine Team-Kollegen auch darauf achten. Aber eitel bin ich nicht."

Seit 2014 versuchte sich Miel als You Tube-Star - allerdings mit relativ bescheidenem Erfolg.

Ihr nächstes Karriereziel: Dschungelkönigin in "Ich bin ein Star, holt mich hier raus". Auf Nastassja Kinski freut sie sich übrigens schon am meisten im Camp. Am 13. Februar startet "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" auf RTL. Der KURIER berichtet täglich

Auch Cora Schumacher hat sich nackt der Öffentlichkeit präsentiert - kurz nachdem die Trennung von Ralf publik wurde. „Die Anfrage vom Playboy hatte ich schon öfter. Ich fühle mich geschmeichelt, ästhetische Bilder machen zu dürfen. Wann, wenn nicht jetzt?“, so Coras Begründung für das Playboy-Shooting.

Kurz vor den Bildern hat sie sich ihre Oberweite "erneuern" lassen und ihre Silikonimplantate ausgetauscht. Gegenüber der Bild meint die Rennfahrerin: "Mir ist bei einem Rennen der Brustmuskel angerissen. Als klar war, dass es operiert werden muss, habe ich auch gleich die Implantate austauschen lassen.“

Was Ralf zu den Bildern sagt, ist nicht bekannt. Sie habe ihm die Fotos nicht vorher gezeigt, immerhin sei er ihr Ex-Mann. Sie wolle wieder selbstständig leben und stehe vor einem neuen Lebensabschnitt, so Cora Schumacher.

Nicht nur Cora Schumacher sieht es als Ehre, sich nackt im Magazin zu räkeln. Der Playboy ist wohl das bekannteste Männermagazin der Welt. Seine Popularität verdankt das Blatt nicht zuletzt Playboy-Gründer Hugh Hefner. Seit der Gründung 1953 konnte er das "Schmuddelheft" als Hochglanzmagazin etablieren. Promis ziehen dafür gerne blank. Eine Auswahl:

Pamela Anderson gilt als das ultimative Playboy-Titelgirl. Bereits vor ihrer Rolle in der TV-Serie "Baywatch" zierte die Kanadierin das Titelbild des Männermagazins. Insgesamt 12 Mal erschien die Blondine bereits am Cover.

Auch Oscar-Preisträgerin Charlize Theron war bereits am Titelbild zu sehen. 1999 war die Schauspielerin noch ein aufgehender Stern am Hollywoodhimmel und relativ unbekannt. Ob die Nacktaufnahmen in dem Magazin dazu beitrugen, dass die Südafrikanerin noch im selben Jahr in zwei Big-Budget-Produktionen ("Die Frau des Astronauten", "Gottes Werk und Teufels Beitrag") mitwirkte? Eigentlich seien die Bilder nicht für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen, so Theron später kryptisch.

Sie ist mittlerweile eine Meisterin der Selbstvermarktung, doch bevor Katie Price durch diverse Eskapaden und Ehestreitigkeiten bekannt wurde, war sie ein Boxenluder. Genauer gesagt posierte die Engländerin für den damaligen Formel 1-Teilnehmer Jordan, was ihr auch den Namen "Jordan" einbrachte. Dank frontalem Blickfang und frechem Mundwerk brachte es Price bislang immerhin zu einem Vermögen von geschätzten 37 Millionen Euro.

Die Texanerin Anna Nicole Smith begann als Stripperin und arbeitete sich zum Playboymodel hoch. Wegen ihrer blonden Haare und ihrer Ähnlichkeit zu Busenwunder Jane Mansfield wurde Smith immer wieder in ähnlichen Posen abgelichtet. Sie hatte eine kurze Kinokarriere ("Die nackte Kanone 33 1/3") und einige gut bezahlte Modeljobs, unter anderem für Guess. In die Schlagzeilen kam sie allerdings aufgrund ihrer Ehe mit dem 89-jährigen Öl-Milliardär J. Howard Marshall. Nur wenige Monate nach dem Tod ihres Sohnes starb Anna Nicole Smith 2007 an einer Überdosis.

Das ehemalige Topmodel Cindy Crawford wagte den Schritt zur Nacktheit gleich zwei Mal. Bereits 1988 zierte sie den Playboy. Fotografiert wurde sie dafür von niemand geringerem als Herb Ritts. Die erfolgreiche Zusammenarbeit wiederholten die beiden für die Oktoberausgabe 1998 (Bild).

Auch Topmodel Naomi Campbell entkleidete sich für den Playboy. 1999 posierte sie vor Starfotograf David LaChapelle für die Dezemberausgabe.

Das ehemalige "Material Girl" räkelte sich zu Beginn ihrer Karriere auf dem Cover. Die sonst so freizügige Diva posierte allerdings nicht für einen Playboy-Fotografen. Abgedruckt wurden Fotos der Sängerin, die bereits 1978 geschossen wurden. Damals verkaufte Madonna noch Doughnuts und der Weg zur Queen of Pop war weit entfernt. Diese im Playboy 1985 veröffentlichten Fotos fallen in die Kategorie "Ich war jung und brauchte das Geld", denn der Popstar verdiente nur 25 Dollar an den Fotos.

Die ehemalige MTV-Moderatorin Jenny McCarthy war vor ihrer Bildschirmpräsenz sogar "Playmate of the Year". 1993 begann sie ihre Playboy-Karriere, zunächst als Fotomodell und später als Moderatorin der Sendung "Hot Rocks" für Playboy-TV. Ihre Popularität stieg und sie erhielt ein Angebot von MTV. Mehrere TV- und Filmrollen folgten, doch ihrem "Entdecker" blieb sie treu, kein Wunder, verdankt McCarthy dem Magazin doch ihre Karriere.

Die Doppel-Olympiasiegerin im Eiskunstlauf Katarina Witt entblätterte sich für die Dezemberausgabe 1998. Dieses Heft war innerhalb weniger Stunden in einigen deutschen Bundesländern vergriffen und somit ein unglaublicher Schachzug der Playboy-Macher. Katarina Witt war bereits während ihrer aktiven Sportkarriere so etwas wie ein Pin-up Girl für viele Deutsche.

Witts Titelbild 1998 (Bild) war die erste Produktion mit einer Athletin und die erfolgreichste Playboy-Veröffentlichung aller Zeiten. Ihr Antlitz zierte die Cover in weiteren 17 Ländern. 2001 wiederholte die ehemalige Sportlerin diese erfolgreiche Zusammenarbeit und schaffte es immerhin auf Platz vier der meist verkauften Ausgaben.

Auch Burlesque-Tänzerin Dita von Teese, die es ja gewohnt ist sich auszuziehen, räkelte sich bereits am Titelbild des Männermagazins, ...

... für die Oktober-Ausgabe 2002 posierte sie in ihrem berühmten Korsett mit Wespentaille und Strapsen.

Natürlich ist ein Erscheinen auf dem Cover des Playboy nicht immer ein Garant für einen Karriereschub. Die Schauspielerin Tara Reid ("American Pie"), die in den letzten Jahren eher durch misslungene Schönheitsoperationen und exzessives Partyleben in die Schlagzeilen geriet, hoffte dennoch darauf. Anfang 2010 wagte sie den Schritt zur Nacktheit, doch Filmrollen blieben bislang aus.

Sängerin Mariah Carey überraschte trotz unglaublicher Karriere 2007 mit nackten Tatsachen. ...

... In der Sex and Music Issue feierte Mariah ihr Comeback und posierte sexy, aber nicht hüllenlos für das Männermagazin.