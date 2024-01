Dschungelcamp 2024: Wer ist Cora Schumacher?

Über Cora Schumacher

Cora Schumacher wurde 1976 im deutschen Langenfeld geboren. Neben Ihrer Ausbildung zur Kommunikationskauffrau modelte sie fĂŒr unterschiedliche Magazine wie GQ, Maxim und dem Playboy. Diverse Model-AuftrĂ€ge fĂŒr internationale Mode-Magazine folgten. Als Tochter eines Tankstellen-PĂ€chters hatte sie schon frĂŒh "Benzin im Blut". Ihre Leidenschaft fĂŒr den Rennsport entdeckte Schumacher in den 1990er-Jahren im Kartsport, wo sie sich als Fahrerin profilieren konnte. Der Wechsel in den Tourenwagensport markierte einen entscheidenden Schritt in ihrer motorsportlichen Laufbahn. Von 2004 bis 2011 war sie als Automobilrennfahrerin in diversen Motorsportserien tĂ€tig und ĂŒberzeugte mit ihrem Können hinter dem Steuer. Schumacher etablierte sich nicht nur als Fahrerin, sondern auch als Society-Persönlichkeit. Passend dazu lieh sie 2005 zwei Mazda MX-5 Miatas im Pixar-Animationsfilm "Cars" ihre Stimme.

Coras Luxusartikel im Camp: Kuscheltier und Talisman

Inzwischen konnte sie sich ebenfalls in der deutschen TV-Landschaft etablieren. So nahm sie 2015 an "Let‘s Dance" teil, 2018 folgte die Teilnahme an "Promi Big Brother“. Im Jahre 2020 war sie die namensgebende Protagonistin der Dating-Reality-Show "Coras House of Love". Im Genre Reality fĂŒhlt sie sich so wohl, dass sie 2022 an "Club der guten Laune" teilnahm, wo sie den dritten Platz belegte.