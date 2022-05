Drittes Kind: Schauspielerin Michelle Williams ist schwanger

US-Schauspielerin Michelle Williams erwartet ihr drittes Kind. "Es ist eine gro├če Freude", sagte die 41-J├Ąhrige am Dienstag (Ortszeit) dem US-Magazin "Variety". "Im Laufe der Jahre fragt man sich, was sie f├╝r einen bereithalten oder nicht. Es ist aufregend zu entdecken, dass etwas, das man sich immer wieder w├╝nscht, nun noch einmal m├Âglich ist. Dieses Gl├╝ck geht an mir und meiner Familie nicht vor├╝ber."

Schwanger: Michelle Williams erwartet drittes Kind

Das Baby soll demnach im Herbst zur Welt kommen. Vor der Geburt werde sie eine kleine Auszeit vom Filmgesch├Ąft nehmen, k├╝ndigte Williams an. "Ich habe mich gefragt, ob ich w├Ąhrend der Schwangerschaft arbeiten k├Ânnte, aber ich bin zu m├╝de."