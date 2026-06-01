Drei Monate nach Tod: James Van Der Beeks Ex-Frau heiratet wieder

Schauspieler James Van Der Beek starb im Februar im Alter von 48 Jahren. Im November 2024 hatte der sechsfache Vater eine Darmkrebserkrankung öffentlich gemacht. Der ehemalige "Dawson's Creek"-Star hinterließ seine Witwe Kimberly Van Der Beek und sechs gemeinsame Kinder. Nun wurde bekannt, dass die Ex-Frau des verstorbenen US-Amerikaners drei Monate nach dessen Tod wieder geheiratet hat.

Heather McComb teilt Fotos von ihrer Hochzeit Heather McComb, mit der James Van Der Beek bis 2010 in erster Ehe verheiratet war, traute sich am Samstag mit ihrem Partner Scott Michael Campbell. Die Daily Mail veröffentlichte Fotos von der Hochzeit in Missoula, Montana (zu sehen hier).

Auch auf dem Instagram-Account von McComb wurden Bilder von der romantischen Zeremonie, die im Freien stattfand geteilt. Das Brautpaar wurde inmitten seines Jaworts von einem Regenschauer überrascht - was die Freude über das Event aber nicht im geringsten trübte. Zu sehen hier:

"Gestern haben @scottmichaelcampbell und ich uns im Namen Gottes in unserer Lieblingsstadt Missoula, Montana, von meiner wundervollen Schwester @essence_says trauen lassen", teilte James Van Der Beeks Ex-Frau mit. "Umgeben von unseren Liebsten, sind wir überwältigt von all der Liebe, die uns umgab. Gott ist so gut. Vielen Dank an unsere Familie und Freunde, die aus dem ganzen Land angereist sind, um mit uns zu feiern. Danke, Jesus, du Wegbereiter und Wundertäter!"