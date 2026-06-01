Unangemessenes Verhalten gegenüber Frau in Ascot: Neue Ermittlungen gegen Andrew

Der ehemalige britische Prinz Andrew sieht sich mit bisher unbekannten Vorwürfen konfrontiert. Gegen den ehemaligen Royal wird bereits ermittelt, wegen möglicher Amtsvergehen und mutmaßlicher Sexualstraftaten. Andrew unter Verdacht: Vorfall in Ascot wird geprüft Laut einem Bericht der Sunday Times soll die Polizei auch einen Vorfall, der sich 2002 zwischen Andrew und einer Frau in Ascot ereignet haben soll, untersuchen. Ermittler prüfen "Ereignisse aus dem Jahr 2002 im Hinblick auf mögliche weitere Straftaten von Andrew Mountbatten-Windsor, darunter sexuelles Fehlverhalten, Korruption und Betrug", wird berichtet.

Zahlreiche Mitglieder der königlichen Familie sollen an dem Pferderennen teilgenommen haben, als sich der mutmaßliche Vorfall ereignet haben soll, darunter die inzwischen verstorbene Königin Elizabeth II., König Charles III. (damals noch Prince of Wales), Prinz Edward und Andrews ältere Tochter, Prinzessin Beatrice. Andrew hatte damals die Ehre, zusammen mit seinem Bruder in der Kutsche vorzufahren. Der ehemalige Duke of York steht wegen "unangemessenen Verhaltens" gegenüber einer Frau, deren Name öffentlich nicht bekannt ist, unter Verdacht.