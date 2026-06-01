Prinzessin Eugenie: Neue Fotos zum 3. Geburtstag ihres Sohnes
Mit einem liebevollen Beitrag auf Instagram hat Prinzessin Eugenie den dritten Geburtstag ihres Sohnes Ernest George Ronnie Brooksbank gefeiert.
Der kleine Junge, der von der Familie liebevoll "Ernie" genannt wird, wurde am 30. Mai drei Jahre alt. Passend zum Anlass sieht man ihn auf den geteilten Fotos in einem durch und durch blauen Look: mit Luftballons, einem Fußball und einer Schirmmütze – alles in der Lieblingsfarbe Blau. Auch Bruder August (5) und Eugenie selbst sind auf den privaten Fotos zu sehen.
"Du erhellst jeden Raum"
Die 36-jährige Eugenie fand emotionale Worte, um ihrem Sohn zum Geburtstag zu gratulieren: "Alles Gute zum dritten Geburtstag an meinen tigerliebenden, hutbegeisterten, ständig umarmenden, furchtlosen Goldjungen Ernie." Und weiter: "Du erhellst jeden Raum mit deiner tiefen Stimme und deinem ansteckenden Lächeln."
Bald kommt Kind Nummer 3
Auf das größte Geschenk wird Ernie aber noch ein bisschen warten müssen, wenn auch nicht mehr lange: Denn sein zweites Geschwisterchen wird im Sommer erwartet. Derzeit ist Eugenie mit ihrem dritten Kind schwanger. Diese freudige Botschaft verkündete sie Anfang Mai mit den Worten "Baby Brooksbank due 2026!" auf Instagram. Dazu postete sie ein Bild von Ernest und August, die ein Ultraschallbild in Händen halten.
Nähere Angaben zu Geburtstermin oder Geschlecht machte sie aber nicht. Vater der Kinder ist Eugenies Ehemann Jack Brooksbank (40).
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