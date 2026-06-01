Prinzessin Eugenie: Neue Fotos zum 3. Geburtstag ihres Sohnes

Mit einem liebevollen Beitrag auf Instagram hat Prinzessin Eugenie den dritten Geburtstag ihres Sohnes Ernest George Ronnie Brooksbank gefeiert.

Der kleine Junge, der von der Familie liebevoll "Ernie" genannt wird, wurde am 30. Mai drei Jahre alt. Passend zum Anlass sieht man ihn auf den geteilten Fotos in einem durch und durch blauen Look: mit Luftballons, einem Fußball und einer Schirmmütze – alles in der Lieblingsfarbe Blau. Auch Bruder August (5) und Eugenie selbst sind auf den privaten Fotos zu sehen.