James Van Der Beek starb vor 3 Monaten: Ehefrau Kimberly veröffentlicht emotionale Worte
Kimberly Van Der Beek, Witwe von US-Schauspieler James Van Der Beek, blickt auf schwere Monate zurück.
"Gestern war es drei Monate her, dass wir @vanderjames verloren haben. Zu sagen, dass mir das Herz bricht, wäre eine grobe Untertreibung. Worte können einfach nicht beschreiben, was Trauer ist. Der Trost, den der Schock mit sich brachte, ist verflogen. Die Realität setzt sich langsam durch … und ich vermisse ihn. Wir alle vermissen ihn. Und doch liegt eine andere Art von Magie in der Luft. Ich spüre ihn. Ich kenne ihn jetzt viel besser", schreibt Van der Beek in einem emotionalen Statement auf Instagram zu einer Reihe an Fotos ihres verstorbenenen Mannes. "Meine bewusste Verbindung zu Gott hat sich vertieft. Die Schleier des Universums sind dünner geworden. Und ich vertraue darauf, dass dies der Weg ist, den meine Familie und ich schon immer gehen sollten. Die Welle der Unterstützung war überwältigend. Sie hat unsere Familie auf die schönste Art und Weise getragen. Ihr alle habt bei der Unterstützung und Ehrung von James absolut alles übertroffen, was ich mir jemals hätte vorstellen können. Ich bin zutiefst dankbar. Es gibt hier noch so viel mehr zu erzählen. Und mit der Zeit werde ich das auch tun."
James und Kimberly Van Der Beek hatten sich laut einem Bericht kurz vor dem Tod des "Dawson's Creek"-Stars noch einmal das Ja-Wort gegeben. "Unsere Freunde besorgten uns neue Ringe, füllten unser Schlafzimmer mit Blumen und Kerzen, und wir erneuerten unser Gelübde vom Bett aus", sagte Kimberly Van Der Beek dem Promiblatt People. Demnach sei die Zeremonie "schlicht, schön und bewegend" gewesen. Die Familie und enge Freunde seien bei der Feier dabei gewesen. Ein Musiker spielte das Stück "Somewhere Over the Rainbow". Auch über Zoom schauten Freunde zu.
Van Der Beek hatte Krebs
Der Schauspieler starb im Februar im Alter von 48 Jahren. Im November 2024 hatte der sechsfache Vater eine Darmkrebserkrankung öffentlich gemacht. Nach der Scheidung von seiner ersten Frau, Schauspielerin Heather McComb, heiratete er 2010 die Produzentin Kimberly Brook. Einen Monat nach der Hochzeit kam ihre erste Tochter zur Welt, gefolgt von drei weiteren Mädchen und zwei Buben. Die Hit-Serie "Dawson's Creek" machte Van Der Beek über Nacht zum Teenie-Star.
Kommentare