James Van Der Beek starb vor 3 Monaten: Ehefrau Kimberly veröffentlicht emotionale Worte

Kimberly Van Der Beek, Witwe von US-Schauspieler James Van Der Beek, blickt auf schwere Monate zurück.

"Gestern war es drei Monate her, dass wir @vanderjames verloren haben. Zu sagen, dass mir das Herz bricht, wäre eine grobe Untertreibung. Worte können einfach nicht beschreiben, was Trauer ist. Der Trost, den der Schock mit sich brachte, ist verflogen. Die Realität setzt sich langsam durch … und ich vermisse ihn. Wir alle vermissen ihn. Und doch liegt eine andere Art von Magie in der Luft. Ich spüre ihn. Ich kenne ihn jetzt viel besser", schreibt Van der Beek in einem emotionalen Statement auf Instagram zu einer Reihe an Fotos ihres verstorbenenen Mannes. "Meine bewusste Verbindung zu Gott hat sich vertieft. Die Schleier des Universums sind dünner geworden. Und ich vertraue darauf, dass dies der Weg ist, den meine Familie und ich schon immer gehen sollten. Die Welle der Unterstützung war überwältigend. Sie hat unsere Familie auf die schönste Art und Weise getragen. Ihr alle habt bei der Unterstützung und Ehrung von James absolut alles übertroffen, was ich mir jemals hätte vorstellen können. Ich bin zutiefst dankbar. Es gibt hier noch so viel mehr zu erzählen. Und mit der Zeit werde ich das auch tun."