Drastischer Sinneswandel: Warum Meghan jetzt doch Titel für ihre Kinder will

Und das, obwohl Meghan einmal behauptet hatte, ihr wäre ein besonderer Titel an sich nicht wichtig, wie ihr jetzt vonseiten der britischen Presse vorgeworfen wird. "Ich war Kellnerin, Schauspielerin, Prinzessin, Herzogin – doch ich war dennoch immer einfach nur Meghan, oder?", hatte die Ex-Schauspielerin gegenüber Oprah Winfrey behauptet.

"All die Erhabenheit, die dieses Zeug umgibt, ist ein Eigensinn, den ich persönlich nicht habe", so Meghan damals. "Ich war mir darüber im Klaren, wer ich bin, unabhängig von all dem Zeug, und der wichtigste Titel, den ich jemals haben werde, ist Mama. Das weiß ich."

Adels-Experte Neil Sean behauptet gegenüber Mirror jetzt aber, dass Meghan einen "dramatischen Sinneswandel in Bezug auf Titel" hatte.

Prinzessinnen Beatrice als Eugenie als Vorbilder?

Da die Sussexes ein gutes Verhältnis zu den Prinzessinnen Beatrice und Eugenie pflegen, habe Meghan realisiert, dass die beiden Prinzessinnen von York erheblich von ihrem Titel profitieren und dieser ihnen zahlreiche Türen öffnet.

"Meghan freundete sich sehr mit hochrangigen Mitgliedern der Monarchie an, hauptsächlich mit den Prinzessinnen Eugenie und Beatrice", so Neil Sean. "Danach erkannte Meghan, wie nützlich ein Titel sein kann, besonders wenn man sich in den richtigen Kreisen bewegen möchte."

"Sie glaubt, dass es wichtig für sie und ihre Kinder ist, die Titel zu behalten", behauptet Neil Sean.

Vor allem für ihre beiden Kinder würden sich die Sussexes deswegen standesgemäße Titel wünschen - nicht zuletzt, weil der Status HRH mit Privilegien einhergeht, wie der Gewährleistung von Personenschutz. "Nach langer Überlegung entschied Meghan, dass die Titel eine gute Sache wären. Nicht nur für sie, sondern auch für ihre beiden Kinder", wird Sean von Mirror zitiert.

Auch ihre Titel Herzog und Herzogin von Sussex würden Meghan und Harry keinesfalls verlieren wollen. Meghan würde glauben, "dass es wichtig für sie und ihre Kinder ist, die Titel zu behalten", behauptet Sean und fügt hinzu: "Es liegt wirklich an der Tatsache, dass sie, nachdem sie sich mit Beatrice und Eugenie angefreundet hat, erkannt hat, wie nützlich diese Titel für sie sind."