Doppelte Lungenentzündung: Mutter von Selena Gomez kämpfte um ihr Leben

US-Sängerin Selena Gomez hatte zuletzt allen Grund zur Sorge: Ihre Mutter, Mandy Teefey, war an einer schweren doppelten Lungenentzündung erkrankt, welche die 45-Jährige beinahe das Leben gekostet hätte. Von einer bilateraler Lungenentzündung ist die Rede, wenn eine Lungenentzündung beide Lungenflügel betrifft.

Selena Gomez' Mutter kämpfte in Spital um ihr Leben

Auf Instagram bedankte sich die Mutter der Musikerin bei den "Wunder"-Ärzten, die sie im Krankenhaus behandelt haben. Bei dieser Gelegenheit verriet sie auch, wie schlecht es um sie in den vergangenen Wochen eigentlich gestanden ist. "Mir wurde gesagt, ich hätte noch Tage zu leben", schrieb Teefey am Wochenende unter Fotos, die sie im Krankenhaus zeigen, angeschlossen an ein Sauerstoffgerät zeigen.

Sie habe zum Glück wunderbare Ärzte gehabt "und Liebe von meiner Familie und meinen Freunden." Die Fürsorge ihrer Liebsten habe ihr geholfen, nicht aufzugeben. "Ich habe gekämpft" schreibt sie. Auch die Ärzte hätten mit aller Kraft um ihr Leben gekämpft.