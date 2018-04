Donald Trump: Wilde Gerüchte um uneheliches Kind

Trumps Anwalt Michael Cohen behauptet laut New York Daily News, von der Geschichte gewusst zu haben. An ihr soll aber nichts dran sein. Über eine Zahlung von 30.000 Dollar sei ihm aber nichts bekannt. US-Medien wie New York Daily News, The New Yorker oder The Associated Press versuchen dennoch den Wahrheitsgehalt der angeblichen Zahlung und des Gerüchts um Trumps uneheliche Tochter zu ergründen.

Dem National Enquirer wird laut Daily News zudem vorgeworfen, im Sinne von Trump gehandelt und die Exklusivrechte für die Geschichte des ehemaligen Playboy-Models Karen McDouglas für 150.000 Dollar gekauft zu haben, die behauptet, dass sie eine Affäre mit dem Präsidenten hatte (dazu mehr).

Donald Trump hat mit seiner ersten Frau Ivana die Kinder Ivanka (36), Eric (34) und Donald Jr. (40). Mit seiner zweiten Frau, Marla Maples (54) hat er Tochter Tiffany (24). Mit Ehefrau Melania Trump (47) hat er den zwölfjährigen Barron.