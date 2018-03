"Ungeschützter Verkehr": Playmate packt über Trump-Affäre aus

Sie habe Trump klar gemacht: "So bin ich nicht. Ich bin nicht diese Sorte von Mädchen."

"Oh, du bist wirklich etwas Besonderes", habe Trump darauf entgegnet. "Es hat mich verletzt, dass er mich in diesem Licht sah", so McDougal.

Während ihrer Beziehung habe der Ex-Unternehmer ihr aber stets seine Liebe beteuert: "Die ganze Zeit. Er sagte mir immer, dass er mich liebt", so das Model, das den Titel "Sexiest Playmate of the 1990's" inne hat.

Sie bereut Affäre

Unter Tränen gestand das ehemalige Erotikmodel zudem, dass sie sich schuldig fühle, weil Trump ihr bei einem ihrer Besuche im Trump Tower das Schlafzimmer seiner Frau Melania gezeigt habe. Sie habe es merkwürdig gefunden, dass die beiden in getrennten Zimmern schliefen und dass sie sich in der Wohnung eines Mannes befand, dessen Frau vor Kurzem ein Baby bekommen hatte.

"Ich konnte es nicht erwarten, das Apartment zu verlassen", behauptete McDougal gegenüber CNN und beteuerte, ihre Affäre mit Trump zutiefst bereut zu haben: "Es tut mir leid, ich würde nicht wollen, dass mir jemand so etwas antut."

Das Weiße Haus dementiert ein Verhältnis des US-Präsidenten mit dem ehemaligen Playboy-Model.

Noch unangenehmer könnte es für Trump am kommenden Sonntag werden. Dann wird Pornostar Stormy Daniels in einem Exklusiv-Interview in der CBS-Sendung "60 Minutes" weitere Details zu ihrem Techtelmechtel mit dem US-Präsidenten verraten.