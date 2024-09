Doch kein Besuch von Hollywood-Star Morgan Freeman im Salzkammergut

Am Wolfgangsee im Salzkammergut wurden wieder die Helden der Luftfahrt gefeiert. Auch eine Flugshow der "Flying Bulls" gab's zu bestaunen.

Bei den großen "Living Legends of Aviation Europe Awards", die am Samstag im Event Resort Scalaria in St. Wolfgang über die Bühne ging, schritt auch viel Prominenz über den Roten Teppich.

So waren etwa Extremsportler Felix Baumgartner, Ex-Skifahrer Hans Knauss oder „Wings of Life“-CEO Anita Gerhardter mit dabei.