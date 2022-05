Warum sich Morgan Freeman seine eigenen Filme nie ansieht

Seine Realität war eine andere. In den heimischen Südstaaten wurden Schwarze grundlos gelyncht, die Sklaverei war nur auf dem Papier abgeschafft. Freeman aber wagte zu träumen, und spielte seine erste Rolle in einer afroamerikanischen Theaterproduktion der US-Airforce in "Hello, Dolly".

Der KURIER traf den durchwegs positiven Menschen, den großen Flirter im besten Sinn und Mann mit sehr viel Humor zum Interview.

Morgen Freeman: Wissen Sie eigentlich, dass das erste deutsche Wort, das ich gelernt habe, "Morgen" war? Ich war in irgendeinem Hotel in München, es war ca. 1985, und ich war definitiv noch kein Star in Deutschland, aber die riefen alle ständig meinen Namen (lacht).

KURIER: Wie feiern Sie Ihren Geburtstag?

Morgen Freeman: Am besten gar nicht. Aber ich habe mehrere Frauen in meinem Leben, die da was planen. Eine ist meine Freundin, die andere meine beste Freundin und Produktionspartnerin und dann sind da meine drei Töchter. Da braut sich was zusammen.

Sie haben bisher 138 Film- und TV-Projekte gemacht. Drei weitere kommen im nächsten Jahr heraus. Was machen Sie, wenn Sie mal nicht arbeiten?

Ich spiele Golf. Ich kann nicht spazieren gehen, ich kann nicht in einer Bar rumhängen, die Leute lassen mich nicht in Ruhe. Jeder hat eine Kamera im Handy. Das quält. Da bleibe ich lieber zu Hause und lese. Ich bin ein Eremit und flüchte mich in mein Haus in Mississippi.

Wie würden Sie Ihre Karriere beschreiben?

In meiner Karriere durfte ich die Welt retten, einige Verbrechen lösen, einige Verbrechen begehen, Miss Daisy chauffieren, Nelson Mandela verkörpern, den amerikanischen Präsidenten spielen und sogar Gott. Ich konnte mit Leuten drehen, die ich wirklich bewundere, und ich habe bis heute so viel Spaß dabei. Man sagt, wenn man das tut, was man liebt, arbeitet man keinen einzigen Tag im ganzen Leben. Wenn das stimmt, habe ich die letzten über 50 Jahre meines Lebens nie arbeiten müssen! Meine große Leidenschaft im Leben war immer das Schauspiel.