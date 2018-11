Dieter Bohlen gibt intime Einblicke in seine Beziehung

"Meine Familie musste in den letzten Jahren stark unter meinem Job leiden", hatte der Workaholic damals erzählt. "Ich möchte mir jetzt mehr Zeit für sie nehmen. Ich will endlich mal, nach gefühlten tausend Jahren, einen Sommer haben, in dem ich ganz abschalten kann."

Beruflich kürzer treten will Bohlen noch lange nicht. Er will für seine Familie "noch möglichst lange viel, viel Geld ranschaffen", wie er dem Hamburger Abendblatt verriet.

Dieter Bohlen und Carina Walz sind seit 2006 zusammen. 2011 kam ihre gemeinsame Tochter Amelie (7) zur Welt. Sohn Maximilian (5) folgte zwei Jahre später.

Aus seiner früheren Beziehung mit seiner Freundin Erika Sauerland hat der " Deutschland sucht den Superstar"-Juror drei weitere Kinder. Mit Estefania Küster, mit der Bohlen von 2001 bis 2006 zusammen war, hat er außerdem einen Sohn. In der Vergangenheit war der einstige " Modern Talking"-Star zudem mit Naddel Abd el Farrag und Verona Pooth zusammen.