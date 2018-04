Stars, die schwanger sitzengelassen wurden

Ganze fünf Jahre brauchte Federline, um sich bei Jackson zu entschuldigen. "Ich weiß, ich habe viel falsch gemacht. Ich war sehr egoistisch und in den anderen Scheiß so verwickelt, dass ich gar keine Zeit gefunden habe, mich zu entschuldigen. Ich will, dass du weißt, dass es mir sehr leid tut", sagte er 2010 seiner Ex in einer TV-Show.