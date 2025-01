Diese sieben Promi-Paare könnten in diesem Jahr heiraten

Verliebt, verlobt und bald auch verheiratet ist die Devise einiger Star-Paare. Denn auch im vergangenen Jahr gab’s wieder einige prominente Kniefälle. Man wird sich also auf die einer oder andere Traumhochzeit freuen können. Wie die Stars mit der Verkündung ihrer Verlobungen umgegangen sind, war übrigens sehr unterschiedlich. Während die einen die freudigen Neuigkeiten beinahe live über die sozialen Medien verbreitet haben, hielten sich andere lange Zeit bedeckt und machten auch dann nur kryptische Andeutungen.

So übte sich etwa Pop-Ikone Lady Gaga (38) lange in Geheimniskrämerei bis sie dann bei den Olympischen Spielen in Paris Unternehmer Michael Polansky (46) als ihren Verlobten vorstellte. "Ich liebe meinen Verlobten so sehr. Er ist mein bester Freund", sagte sie im Rahmen der Premiere von "Joker – Folie à Deux" in Los Angeles.

© EPA / FABIO FRUSTACI Michael Polansky und Lady Gaga

Ähnlich subtil machte Kollegin Adele (36) ihre Verlobung öffentlich. Denn während eines ihrer Konzerte in München las sie ein Transparent eines Fans vor, worauf geschrieben stand: "Willst du mich heiraten?" "Ich kann nicht, weil ich bald heiraten werde", antwortete die Sängerin darauf und zeigte ihren Verlobungsring. Der Glückliche ist Sportagent Rich Paul (44), mit dem sie sowohl in Kalifornien, als auch in Großbritannien vor den Traualtar treten möchte, wie ein Insider ausgeplaudert hat.

© EPA/JOHN G. MABANGLO Rich Paul und Adele

Wesentlich offenherziger gingen die beiden Schauspielerinnen Kaley Cuoco (39) und Emma Roberts (33) mit ihren baldigen Hochzeiten um. Denn da wurden gleich Bilder in den sozialen Medien gepostet, wo freudig Verlobungsringe in die Kamera gehalten werden.

Auch die Tochter des King of Pop Michael Jackson ( 2009), Paris Jackson (26) machte kein Geheimnis um ihre Verlobung mit Musikproduzent Justin Long, der im Dezember vor ihr auf die Knie gefallen ist. "Das Leben mit dir in den letzten Jahren war ein unbeschreiblicher Wirbelwind, und ich könnte mir niemanden vorstellen, der perfekter für mich wäre, um all das zu tun. Danke, dass du mich dein sein lässt. Ich liebe dich", schrieb die Sängerin freudig auf Instagram.

Ebenfalls im Dezember haben Schauspielerin Selena Gomez (32) und Musikproduzent Benny Blanco (36) ihre Verlobung bekannt gegeben. Doch das freudige Ereignis dürfte schon wesentlich früher stattgefunden haben. Laut eines Insiders wollte Selena Gomez aber nicht das Baby-Glück ihres Ex-Freundes Justin Bieber stören, der im Sommer zum ersten Mal Papa wurde. "Selena wusste, dass es Geschichten geben würde, die sie beschuldigen würden, sich zu verloben, um die Aufmerksamkeit von Justins Baby abzulenken, oder dass die Leute behaupten würden, dass sie es getan hat, um ihm eins auszuwischen", so der Insider zur Daily Mail.

© APA/AFP/JEAN-BAPTISTE LACROIX Thom Evans und Nicole Scherzinger

Schon richtig lange verlobt (seit Sommer 2023) sind "Pussycat Dolls"-Frontfrau Nicole Scherzinger (46) und Thom Evans (39), die aber 2024 nicht geheiratet haben. "Die Hochzeitsfeier wird irgendwo in Europa stattfinden. Über alles andere habe ich mir noch keine Gedanken gemacht", sagte sie Ende Oktober 2023. Da hätte man wohl schon damit rechnen können, dass die Hochzeit noch in weiter Ferne ist. Immerhin sind Locations ja oft jahrelang vorher ausgebucht. Man darf also gespannt sein, welche dieser Paare heuer tatsächlich den großen Schritt wagen.