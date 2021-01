"Die wilden Siebziger"-Star Danny Masterson weist Vergewaltigungsvorwürfe zurück

Der US-Schauspieler Danny Masterson (44, "Die wilden Siebziger") hat in einem Gerichtsverfahren Vergewaltigungsvorwürfe zurückgewiesen. Masterson habe auf "nicht schuldig" plädiert, teilte die Staatsanwaltschaft in Los Angeles am Mittwoch mit. Der nächste Gerichtstermin ist für Ende März geplant.