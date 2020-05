Die Welt des Didi Mateschitz

Vor einigen Jahren sagte Mateschitz, er sei noch nicht verheiratet, weil er noch "nicht alt und weise genug" sei. Einen 20-jährigen Sohn hat er aus einer zweijährigen Beziehung mit Anita Gerhardter. Sie ist Leiterin der Stiftung "Wings for Life", die Mateschitz nahesteht. Sohn Mark soll vielleicht einmal in seine großen Fußstapfen treten.

„Mein Sohn wird nach Beendigung seiner Ausbildung in das Unternehmen einsteigen, wenn er will und wenn die Zeit reif ist", erklärt Mateschitz. Zwingen will er Mark aber auf keinen Fall. "Er muss das Recht haben, Fußballer, Rocksänger, Balletttänzer oder was auch immer zu werden. Es besteht für ihn kein Zwang, mal das Unternehmen Red Bull zu führen. Sicher ist: Man kann in einem Beruf nur gut sein, wenn man das, was man tut, gerne tut", so Mateschitz zu bilanz.ch vor einigen Jahren.