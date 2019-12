Die Verstorbenen des Jahres 2019

19. Oktober: Lotte Tobisch (Baden, 93)

Tobisch, am 28. März 1926 in Wien auf die Welt gekommen, begann ihre Schauspielkarriere schon in jungen Jahren am Burgtheater. Engagements in allen Bundestheatern und viele Fernsehauftritte folgten. Ihre größte Rolle spielte die als Lotte (von) Tobisch-Labotyn geborene Nachfahrin einer österreichischen k.u.k Patrizierfamilie allerdings in der Staatsoper: Ab 1981 prägte sie 16 Jahre lang als Organisatorin des Opernballs das größte Societyevent des Landes.

Außerdem im Oktober 2019 verstorben:

1. Oktober: Eric Pleskow , öst.-US-Filmproduzent und Viennale-Präsident ( USA , 95)

22. Oktober: Sadako Ogata , japan. UNO-Diplomatin ( Tokio , 92)

26. Oktober: Karl Koller , öst. Ski-Legende ( Kitzbühel , 100)

26. Oktober: Robert Evans , US-Filmproduzent und langjährige Produktionschef der Paramount Pictures Studios ( Beverly Hills , 89)

27. Oktober: John Conyers , US-Politiker und Bürgerrechtler ( Detroit , 90)

2. November: Gustav Deutsch ( Wien, 67)

Der österreichische Filmavantgardist Gustav Deutsch wurde am 19. Mai 1952 in Wien und begann seine künstlerische Karriere nach der Schule zunächst als Zeichner, Musiker und Fotograf respektive nahm er an der Wiener TU das Architekturstudium auf, das er 1979 abschloss. Ab dieser Zeit veröffentlichte er als Mitglied der Medienwerkstatt Wien auch erste Experimentalfilme, ein Genre, dem er sein Leben lang treu blieb.

Zugleich war der Filmemacher nie auf eine künstlerische Ausdrucksform beschränkt. So gestaltete er als Mitglied der Künstlergruppe "Der Blaue Kompressor" eine Parkanlage oder zeichnete für mehrere Schwitzhütten verantwortlich. Mit seiner Lebensgefährtin Hanna Schimek realisierte er in Marokko oder auch im Linzer Lentos Ausstellungen und rief später auf der griechischen Insel Ägina die Aegina Academy ins Leben, mit der er Kunst und Wissenschaft zu verbinden suchte. Wichtiger Teil in Deutschs Leben war auch das gesellschaftspolitische Engagement. So nahm er 1976 an der Arena-Besetzung teil und beteiligte sich im selben Jahr im Rahmen seines Architekturstudiums am Wiederaufbau nach dem Erdbeben von Friaul.

6. November: Robert Freeman ( London, 82)

Der Beatles-Fotograf Robert wurde am 5. Dezember 1936 geboren und fotografierte unter anderem das Cover des zweiten Albums "With the Beatles" (1963), auf dem die vier Bandmitglieder auf einem Schwarz-Weiß-Foto mit zur Hälfte belichteten Gesichtern zu sehen sind.

Ebenfalls im November 2019 verstorben:

16. November: Terry O'Neill, brit. Star-Fotograf ( London , 81)

17. November: Gustav Peichl , öst. Architekt ( Wien , 91)

17. November: Maria Urban , öst. Theater-/Filmschauspielerin ( Wien , 89)

21. November: Jake Burton Carpenter , Snowboard-Pionier ( USA , 65)

26. November: Jakob "Köbi" Kuhn, schweiz. Fußballspieler und Trainer der Nationalmannschaft (Zollikerberg, 79)

9. Dezember: Marie Fredriksson (61)

Du hast meine schwarz-weißen Lieder mit den schönsten Farben ausgemalt", schrieb Per Gessle (60) nach dem Tod seiner langjährigen Bandkollegin Marie Fredriksson. Die Beiden prägten als weltberühmtes Pop-Duo " Roxette" mit ihren Songs in den 90er Jahren ein Musik-Jahrzehnt. Nach langem Kampf gegen den Krebs ist die schwedische Sängerin im Alter von nur 61 Jahren gestorben.

Fredriksson feierte mit Gessle als Roxette ab den 90er Jahren auf der ganzen Welt Erfolge. Bereits 1986 machte ihr Debüt-Album "Pearls of Passion" die beiden zu Stars in Schweden. Mit dem Welthit "The Look" folgte 1989 der internationale Durchbruch. "Joyride", "Listen To Your Heart" oder die Ballade "It Must Have Been Love": Insgesamt verkaufte das Pop-Duo mehr als 80 Millionen Platten.