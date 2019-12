Heidi Klum im Pyjama: Wie die Stars Weihnachten feierten

Jede Familie pflegt bekanntlich ihre eigenen Traditionen, was das Weihnachtsfest betrifft. So auch bei den Stars, die ihre Follower dank Instagram auch in diesem Jahr ein Stück weit an ihren Feierlichkeiten teilhaben ließen. Während die einen sich ins glitzernde Kleid warfen, feierten die anderen entspannt im Pyjama: So unterschiedlich die Stars, so unterschiedlich offensichtlich auch ihre Partys.

Nick Jonas und Priyanka Chopra

Der "Jonas-Brother" uns seine Frau verbrachten die Feiertage gemeinsam mit Freunden und Familie - und im Schnee. Nicks außergwöhnliches Geschenk musste offenbar gleich getestet werden. "Santa kam mit meinem Batmobil. Mein Ehemann kennt mich eben zu gut", kommentierte die Schauspielerin einen ihrer Weihnachtsschnappschüsse auf Instagram.