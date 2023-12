Die verrückten Weihnachtsgeschenke der Stars: Gaul, Ratte und Käse

Wie sagte doch schon die schwedische Schriftstellerin und Literaturnobelpreisträgerin Selma Lagerlöf (1858–1940) so schön: „Schenken heißt, einem anderen etwas geben, was man am liebsten selbst behalten möchte.“

Und besonders tief ins Börserl greifen da gerne die Stars und Sternchen, so soll Schauspielerin Katie Holmes (44) 2012 ihrer damals 6-jährigen Tochter Suri ein viktorianisches Puppenhaus für rund umgerechnet 18.200 Euro geschenkt haben.

Sänger Justin Timberlake (42) hat im Dezember 2003 nachts das Nobel-Kaufhaus Harrod’s extra öffnen lassen und für über zwei Millionen US-Dollar fleißig geshoppt.

Reich bedacht haben sich immer auch das mittlerweile geschiedene Ehepaar Kim Kardashian (43) und Rapper Kanye West (46). Da gab’s schon mal einen schwarzen Lamborghini für ihn und eine vom Künstler George Condo (65) bemalte Birkin-Tasche im Wert von 40.000 US-Dollar für sie. Erlauben Sie die Bemerkung, wirklich „hübsch“ war die aber nicht.

Superstar Rihanna (35) bekam einst von ihrem Mentor Jay-Z (54) einen Porsche im Wert von 120.000 Euro unter den Baum gestellt und Serien-Starlet Tori Spelling (50) bekam von ihrem Papa, dem Erfolgsproduzenten Aaron Spelling (2006), eine Schneemaschine im Wert von 1,7 Millionen Euro. Warum? Weil es in Los Angeles nicht schneit und Töchterl Tori den Schnee so liebt, also natürlich nur den, der von oben kommt.

Es geht aber noch skurriler: Glamour-Girl Paris Hilton (42) schenkte ihrer ehemaligen besten Freundin Nicole Richie (42) eine Ratte. Wobei, da spalten sich die Medienberichte – es könnte auch umgekehrt gewesen sein.

Pop-Star Lady Gaga (37) bekam jedenfalls von ihrem Plattenlabel ein weißes Pferd. „Ich werde es für immer reiten, für es sorgen und lieben“, soll sie sich gefreut haben. Einfach zum Wiehern!

Apropos Paris Hilton und Ratte – viel Käse bekam Model Chrissy Teigen (38) von ihrem Ehemann, Sänger John Legend (44), und zwar einen riesigen Parmesanlaib.

„John hat mir zu Weihnachten einen Lebenstraum erfüllt! Einen Käselaib, in den ich für viele Jahre Pasta und Risotto füllen kann“, schwärmte sie.

Und es geht auch lustig, zumindest, wenn man nicht allzu nachtragend ist: Rennfahrer Graham Hill (1975) wurde in der Formel-1-Saison 1964 vom Ferrari-Piloten Lorenzo Bandini (1967) gerammt. Er schenkte Bandini zu Weihnachten das Buch „Wie lerne ich Autofahren?“