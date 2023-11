Justin Timberlake: Ein Song mit *NSYNC – und nicht mehr

Der Song selbst ist aber durchschnittliche Pop-Ware, die zwar sofort Fröhlichkeit versprüht, aber von der Melodie her unspektakulär und nicht nachhaltig im Gedächtnis bleibt.

Das Gleiche gilt für den Rest des Soundtracks. Timberlake arbeitete dafür unter anderen mit Künstlern wie Kid Cudi, Camila Cabello, Troye Sivan und Anna Kendrick zusammen, die ebenfalls Synchronsprecher von Troll-Charakteren sind.

Immer wieder sind in die 14 Soundtrack-Songs Schnipsel von Hits wie „Mr. Boombastic“ (Shaggy), „(You've Got It) The Right Stuff“ von New Kids On The Block, oder „Staying Alive“ von den Bee Gees eingebaut. Der letzte Track, „9 To 5“, ist eine vollständige Coverversion des Dolly-Parton-Hits. Und wo nicht an einen legendären Pop-Moment erinnert wird, ist das Soundtrack-Album eine wilde, häufig überdrehte Mischung aus Pop und Rap.