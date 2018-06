Die tragische Ehe der ersten Herzogin von Sussex

Seit ihrer Hochzeit am 19. Mai tragen Prinz Harry und seiner Frau Meghan Markle den Titel Herzog und Herzogin von Sussex. Ganz nachvollziehen können die Briten die Vergabe des Adelstitels aber nicht: Immerhin ist der Name Sussex unheilvoll vorbelastet.

Erster Herzog von Sussex heiratete ohne Erlaubnis

Vor über 200 Jahren hatte Prinz Augustus Frederick, der sechste Sohn von König George III., für einen Skandal gesorgt, als er die fünf Jahre ältere Lady Augusta Murray heiratete. Im Alter von 19 Jahren hatte sich der Prinz während seines Aufenthalts in Italien Hals über Kopf in die Tochter des schottischen Adeligen John Murray verliebt. Diese hegte zum damaligen Zeitpunkt allerdings noch Gefühle für dessen Cousin, Lord Archibald Hamilton. Die beiden sollen eine leidenschaftliche, heimliche Affäre gehabt haben. Es kursieren sogar Gerüchte, dass Lady Augusta Murray nach Italien geflüchtet wäre, weil sie ein uneheliches Kind von Lord Archibald erwartete.

Während ihres Aufenthalts in Rom, wo sie zusammen mit ihrer Mutter verweilte, wurde sie dann aber George's Sohn vorgestellt, der sich auf den ersten Blick in die dunkelhaarige Schönheit verliebt haben soll.

Was folgte, war die erste Blitzhochzeit in der Geschichte der britischen Königsfamilie: Nur wenige Wochen nach ihrem Kennenlernen machte der Prinz seiner Auserwählten einen Antrag – zu diesem Zeitpunkt war er 20, Augusta 25 Jahre alt. Still und heimlich trauten sich die beiden kurz darauf ohne Einwilligung des Königs oder des Parlaments und ohne dem Wissen von Augustas Eltern in einem Hotel in Rom.

"Augusta wusste, dass es für einen Skandal sorgen würde. Ihr wurde von der Hochzeit abgeraten, doch sie wollte unbedingt ein Mitglied er königlichen Familie werden", zitiert die Daily Mail den Historiker Kenneth Rose.