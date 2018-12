Die romantischten Promi-Hochzeiten 2018

John Stamos und Caitlin McHugh

"Full House"-Star John Stamos heiratete im Feburar seine schwangere Model-Freundin Caitlin McHugh. Die Trauung fand in der Little Brown Church in Studio City statt, wo sich bereits Nancy und Ronald Reagan 1952 das Jawort gegeben hatten. Im Oktober 2017 hatte Stamos zuvor nach knapp zwei Jahren Beziehung um McHughs Hand in Disneyland angehalten.