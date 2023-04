Die letzte Versuchung Christi: Als Willem Dafoe zu Jesus wurde

Der Film wurde nämlich nicht in Israel gedreht, sondern eben in Marokko. In einem Interview thematisierte Dafoe auch, wie er die Proteste erlebt hatte. "Die eine Sache, an die ich mich erinnere, ist, dass die meiste Kritik von den Leuten kam, die ihn noch nicht einmal gesehen hatten. Sie mochten einfach die Idee daran nicht."

Regisseur Scorsese kann dies sogar zu einem gewissen Teil verstehen, wie er einmal in einem Interview sagte. "Jeder, der absolut und felsenfest an die Unfehlbarkeit der Bibel glaubt, dass man kein Wort in der Bibel anders auslegen kann, würde natürlich ein Problem mit dieser Interpretation haben. Dieser Film soll aber niemanden in seinem Glauben erschüttern. Das ist das Letzte, was ich will."