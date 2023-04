90 Jahre King Kong: Ein Gorilla als übergroßer Filmstar

Und genau der Gorilla King Kong macht den Film auch so besonders, beziehungsweise der Stop-Motion-Künstler Willis O’Brien (gest. 1962), der ihn zum Leben erweckte. Denn diese Spezialeffekte wurden bis dahin noch nie genutzt. Und es dürfte sich ausgezahlt haben, denn am Startwochenende spielte der Film bereits 90.000 Dollar (82.424 Euro) ein, was für die damalige Zeit einen Rekord darstellte und rettete somit die Produktionsfirma "RKO" vor dem finanziellen Ruin.

In die Rolle der "weißen Frau" Ann Darrow schlüpfte die US-amerikanische Schauspielerin Fay Wray (gest. 2004). "Bereuen Sie es nicht, nicht für andere Filme bekannt zu sein?", sei sie immer wieder gefragt worden. "Es ist doch wundervoll, mit einem Film in Verbindung gebracht zu werden, der von so vielen Menschen gemocht wird", meinte sie dazu einmal in einem ihrer seltenen Interviews.

Auch Co-Star Robert Armstrong (gest. 1973) ist hauptsächlich für "King Kong" bekannt.