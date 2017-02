Die kriminellen Geschwister der Promis

Leonardo DiCaprios Stiefbruder Adam Farrar hatte schon öfter Ärger mit dem Gesetz. Er wurde in der Vergangenheit wegen Diebstahls, Drogenbesitzes, Trunkenheit am Steuer, Fahrens ohne Führerschein und häuslicher Gewalt angeklagt.

2014 wurden Farrer und seine Freundin wegen Drogenbesiztes und versuchten Diebstahls verhaftet. Vergangenes Jahr sorgte Farrer (Bild) erneut für Schlagzeilen, als er nicht zu einer Gerichtsverhandlung erschien und polizeilich gesucht wurde.



Meghan Markles Halbbruder Thomas wurde kürzlich festgenommen, weil er während einer betrunkenen Auseinandersetzung im US-Staat Oregon einer Frau eine Waffe an den Kopf gehalten hat.

Nach einer Nacht hinter Gittern wurde der 50-Jährige zwar am nächsten Tag gegen eine Kaution in Höhe von rund 1.400 Euro freigelassen. Für seine Tat wird er sich aber noch vor Gericht verantworten müssen.



Reese Witherspoons Bruder John machte sich 2002 des Einbruchs und eines sexuellen Übergriffs schuldig: Er brach bei seiner Nachbarin ein und soll versucht haben, sie zu vergewaltigen, während sie schlief. Für das Vergehen wurde John Witherspoon zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.



Der Bruder von Interstellar-Regisseur Christopher Nolan (Bild) stand sogar unter Mordverdacht: Matthew Nolan soll 2005 an der Entführung und am Mord eines amerikanischen Geschäftsmanns beteiligt in Costa Rica gewesen sein. Für Schlagzeilen sorgte Nolans Bruder außerdem mit seinem Fluchtversuch aus dem Metropolitan-Gefängnis.

Alec Baldwins (Bild) Bruder Daniel hat seit Jahren mit Drogenproblemen zu kämpfen und hat schon zig Aufenthalte in Entzugsanstalten hinter sich. 1998 wurde er verhaftet, als er unter Kokaineinfluss nackt durchs New York Placa Hotel lief und immer wieder "Baldwin! schrie.

2006 klickten für Daniel Baldwin erneut die Handschellen, als er mit Drogenutensilien in einem Hotel erwischt wurde. Hinzu kommen Verhaftungen wegen Autodiebstahls und Fahrens ohne Führerschein.



Paris Hiltons Bruder Conrad wurde 2015 nach einem Ausraster im Flugzeug verhaftet und zu einem Entzug, Sozialarbeit sowie drei Jahren auf Bewährung verdonnert. Später wurde er erneut festgenommen, als er versuchte, in das Haus einer Ex-Freundin einzubrechen.

2016 musste Conrad Hilton wegen positiver Drogentests für drei Monate ins Gefängnis. Im selben Jahr wurde Paris' kleiner Bruder außerdem wegen eines Autounfalls angezeigt, den er trotz bestehendem Führerscheinentzugs verursacht hatte.



Dass Schauspieler Hayden Christensen (Bildm "Star Wars") einen Bruder hat, der als Filmproduzent arbeitet, wissen die Wenigsten. Derweil hatte Tove Christensen 2009 mit einem für Schlagzeilen wegen eines handfesten Streits mit seiner Freundin gesorgt.

Für den Ausraster, bei dem Tove (li.) seine Freundin in der Autotür eingeklemmte Freundin mehrer Meter neben seinem Fahrenden Wagen herschliff, gab es drei Jahre auf Bewährung, Sozialarbeit und ein Jahr Therapie.



Mariah Careys Schwester Alison arbeitet laut "New York Post" schon seit der 1980er Jahren als Prostituierte, um ihre Drogensucht zu finanzieren.

Einem Freund zufolge wollte Carey ihrer Schwester immer wieder helfen und soll ihr mehrere Reha-Aufenthalte finanziert haben. Die Mühe war leider umsonsT: "Sie musste einsehen, dass du nicht jemandem helfen kannst, der keine Hilfe will."



Madonnas Bruder Anthony Ciccone lebte jahrelang auf der Straße und hatte mit Alkohol- und Drogenproblemen zu kämpfen. Außerdem wurde er mehrmals – unter anderem wegen Einbruchs – verhaftet.

Madonna soll etliche Male versucht haben, ihrem Bruder zu helfen, inzwischen aber aufgegeben haben. Ciccone hingegen lästerte über seine berühmte Schwester: "Ihr wäre es egal, wenn ich tot wäre."



Auch Tyka Nelson, die kleine Schwester des verstorbenen Popstars Prince, bekam ihr Leben längere Zeit nicht in den Griff: Sie arbeitete als Prostituierte, um ihre Kinder zu versorgen und ihre Kokainsucht zu finanzieren - bis ihr Prince aus der Patsche half.

"Ich war eine Single-Mum und meine Kinder waren Babys. Ich habe meinen Körper für Essen, Geld und Windeln verkauft", erzählte sie. "Ich habe das Auto verpfändet, dass mir Prince gegeben hat und den Fernseher meiner Kinder für Drogen verkauft."