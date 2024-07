Die horrenden Kosten für den Umbau von Adeles Haus (in dem sie nie Zeit verbringt)

Mit ihrem Aufenthalt in Las Vegas verdiente die Musikerin bisher mindestens 105 Millionen Dollar. Ihre Shows Sin City sollen der Sängerin satte zwei Millionen Dollar pro Auftritt einbringen.

Adele lässt ihre Beverly-Hills-Villa kostspielig umbauen

Während sie die meiste Zeit in Las Vegas verbringt, lässt Adele umfangreiche Renovierungsarbeiten an ihrer Villa in Beverly Hills durchführen, die sie vor einigen Jahren von Sylvester Stallone gekauft hat.

Gewohnt hat die Musikerin bisher aber noch nicht in der Edel-Villa.

Sie habe vor, das Herrenhaus vor ihrem Einzug zu einem neuen Zuhause für ihre Familie in Beverly Hills umzugestalten, berichtet The Richest.