Die eine Sache, die James Middleton seinem Neffen Prinz George so richtig gönnt

James Middleton, der Bruder der britischen Prinzessin Kate, ist eigenen Angaben zufolge froh über die Tatsache, dass seine Nichte Prinzessin Charlotte und seine Neffen Prinz George und Prinz Louis mit einem Haustier aufwachsen. "Ich freue mich wirklich, dass sie die Vorteile eines Hundes in ihrem Leben genießen können", sagte Middleton gegenüber der Zeitschrift OK! . "Ich finde, dass sie Glück haben, einen Hund in ihrem Leben zu haben."