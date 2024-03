Die eine Sache, die Angelina Jolie und Pitts neue Freundin gemeinsam haben

Ines de Ramon und Angelina Jolie könnten Style-Zwillinge sein

Beide Frauen bevorzugen privat einen schlichten Look. Wenn sich Angelina Jolie mit ihren Kindern oder alleine in der Öffentlichkeit zeigt, setzt sie auf unauffällige Outfits. Oft wird sie ganz in Schwarz gesichtet. Wenn sie Besorgungen unternimmt oder es schnell gehen muss, bevorzugt sie flache Schuhe. Dezente, nudefarbene Pumps - die Angelina Jolie schon seit Jahren regelmäßig trägt - dürfen ebenfalls nicht im Kleiderschrank der Schauspielerin fehlen.

Das Make-up, wenn Jolie überhaupt eines trägt, bleibt ebenfalls dezent.